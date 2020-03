Microsoft Bing Luncurkan Website untuk Lacak Virus Corona

jpnn.com, JAKARTA - Tim Microsoft Bing telah meluncurkan portal web untuk melacak infeksi virus Corona atau COVID-19 di seluruh dunia.

Situs tersebut bisa diakses di bing.com/covid yang melacak Corona. Nantinya, situs itu akan menujukkan statistik infeksi terkini untuk setiap negara di seluruh dunia dan semua negara bagian Amerka Serikat (AS).

"Banyak orang Bing bekerja dari rumah pada minggu lalu untuk membuat pemetaan dan sumber berita resmi terkait info COVID19," kata General Manager Bing Growth and Distribution di Microsoft, Michael Schechter seperti dilansir Zdnet, Senin (16/3).

Ia menambahkan, situs tersebut juga dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti World Health Organization (WHO), US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dan European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Pengguna juga dapat mengklik negara atau negara bagia AS di peta dan melihat statistik infeksi terbaru bersama dengan liputan berita virus Corona terbaru untuk negara atau negara bagian tersebut.

Microsoft mengumumkan situs web ini setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, Google mulai bekerja pada portal terkait COVID-19 untuk warga AS.

Diketahui situs web Google tersebut akan lebih dari sekadar pelacak infeksi dan portal berita. Namun ini akan menyertakan informasi tentang gejala virus Corona, risiko yang terkait dengan penyakit, dan info tentang pusat pengujian lokal.

Diketahui, wabah virus Corona pertama kali muncul pada akhir Desember 2019 di Tiongkok. Lebih dari 168.000 orang terinfeksi virus tersebut dan menewaskan hampir 6.500 orang. (mg9/jpnn)