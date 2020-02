Migos dan Sheila On 7 jadi Sajian Utama We The Fest 2020

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik tahunan, We The Fest bakal kembali digelar pada 14, 15, dan 16 Agustus 2020 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. 18 nama musisi dari dalam dan luar negeri yang bakal mengisi acara telah diumumkan.

Grup hip-hop asal Atlanta beranggotakan Offset, Takeoff, dan Quavo yaitu Migos diumumkan sebagai headliner. Kedatangan mereka ke We The Fest 2020 akan menjadi panggung pertama di Indonesia sejak terbentuk pada 2008.

Musisi multi-instrumentalis Masego dan trio asal Los Angeles, Cheat Codes, turut memeriahkan pengumuman fase pertama lineup We The Fest 2020. Penulis lagu 'Boyfriend' dari Justin Bieber, Blackbear juga siap menghibur penonton We The Fest yang datang dari berbagai negara di seluruh dunia.

Nama duo asal Inggris yaitu Oh Wonder turut diumumkan. Melengkapi lineup We The Fest 2020 kali ini adalah tiga musisi bergenre elektronik yaitu Ookay, Clairo dan Shallou, serta musisi R&B asal Malaysia, Alextbh.

Musisi-musisi Indonesia dari berbagai genre juga diumumkan sebagai bagian dari lineup fase pertama We The Fest 2020. Mereka adalah Sheila On 7, Naif, Isyana Sarasvati, The Changcuters, Moon Gang, Jason Ranti, Gabber Modus Operandi, dan Oslo Ibrahim.

"Berbagai musisi lainnya akan diumumkan dalam beberapa bulan ke depan menjelang We The Fest 2020," kata Kevin Wiyarnanda dari Ismaya Live selaku promotor kepada JPNN.com, Rabu (12/2).

Baca Juga: Ini Deretan Aksi Menarik Penutup We The Fest 2019

Tiket We The Fest 2020 sudah mulai dijual secara online. Terdapat dua kategori tiket 3-Day Pass yaitu General Admission (GA) dan Very Important Banana (VIB). Dijual mulai dari harga Rp 1,2 juta dari harga Rp 1,3 juta, sementara tiket VIB 3-Day Pass dibanderol mulai dari Rp 3 juta. (mg3/jpnn)