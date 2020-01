Bersiaplah! Ini Jadwal We The Fest 2020, Tiket Dijual Online

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik We The Fest 2020 dipastikan digelar pada 14 hingga 16 Agustus mendatang. Pengumuman penyelenggaraan ke-7 itu baru saja diumumkan Ismaya Live selaku promotor.

Sejak pertama digelar pada 2014, We The Fest telah berevolusi menjadi salah satu festival terbesar di Asia. Festival ini hadir untuk merayakan musik, seni, fesyen, dan makanan dalam satu kesatuan selama 3 hari.

Daftar pengisi acara yang meliputi musisi-musisi terbesar dunia, dan beragam aktivitas di dalamnya menjadikan We The Fest sebagai salah satu festival yang ditunggu-tunggu pencinta musik. Pengisi acara We The Fest 2020 bakal diumumkan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Ini Deretan Aksi Menarik Penutup We The Fest 2019

"Nantikan pengumuman lineup fase pertama We The Fest 2020 yang akan segera kami rilis," kata Sarah Deshita selaku Brand Manager Ismaya Live kepada jpnn.com, Kamis (9/1).

Semangat We The Fest sebagai platform anak-anak muda Indonesia, menunjukkan hasil karya terbaik ke audiens dunia juga akan terus berlanjut. Berbagai program penunjang festival ini juga akan segera diumumkan.

"Selain musisi-musisi internasional dan Indonesia yang akan mengisi lineup tahun ini, kampanye-kampanye khas We The Fest termasuk green campaign kami, We The Change, serta ajang Submit Your Music dan kompetisi poster We The Fest akan kembali," beber Sarah.

Baca Juga: Ed Sheeran Vakum dari Dunia Musik

Tiket We The Fest 2020 dijual secara online dengan berbagai harga. Calon penonton bisa mendapatkannya lewat akun resmi penyelenggara.

Sementara itu, pada tahun lalu We The Fest berhasil menyedot puluhan ribu penonton selama 3 hari. Pengunjung berdatangan dari dalam negeri hingga mancanegara. (mg3/jpnn)