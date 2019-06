Mika Shinoda 'Linkin Park' Segera Konser di Jakarta

jpnn.com - VOKALIS Linkin Park, Mike Shinoda dipastikan bakal menggelar konser di Indonesia.

Dia akan konser solo di Hall D2, JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 4 September 2019 mendatang.

Kepastian tersebut disampaikan akun media sosial @widelanes_ selaku promotor. Pihak penyelenggara menyebut Mike Shinoda akan singgah ke Indonesia dalam rangkaian tur bertajuk Post Traumatic Tour 2019.

"Get yourself ready for Mike Shinoda," ungkap pihak Widelanes, Senin (24/6).

Dalam konser nanti, Mike Shinoda akan membawakan lagu-lagu dari Linkin Park, Fort Minor, dan proyek solonya. Turut dimeriahkan oleh bintang tamu band rock asal Inggris, Don Broco.

Rangkaian Post Traumatic Tour 2019 dari Mike Shinoda bakal singgah ke tiga kota.