Mike Lewis Bahagia Bisa Rayakan Ultah Bareng Mantan Istri

jpnn.com, JAKARTA - Meski telah bercerai sejak 2012, hubungan Mike Lewis dengan mantan istrinya, Tamara Bleszynski masih terjalin baik.

Mereka terlihat masih kompak menjaga buah hati mereka, Kenzou Leon Blezynski Lewis.

Baru-baru ini, mereka bahkan terlihat menghabiskan waktu bersama.

Seperti pada foto unggahan Mike Lewis di akun Instagramnya, Selasa (24/10).

Mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun Mike Lewis yang ke-36 tahun.

Presenter acara gosip itu terlihat mengenakan kemeja berwarna gelap dan merangkul sang mantan istri.

Tamara sendiri melingkarkan tangan kanannya ke pinggang Mike Lewis dan merangkul Kenzou.

“Grateful to have such an amazing life. What a wonderful birthday. Just goes to show you, no matter what happens IF you keep your head up, your heart open, stay positive - everything will work out for the best,” tulis Mike Lewis sebagai keterangan.