MINI Clubman 2020 Tampil Beda, Berikut Spesifikasi dan Harganya

jpnn.com, JAKARTA - MINI Indonesia (BMW Group), meluncurkan seri New MINI Clubman di Indonesia, Jumat (14/2). Diklaim sejumlah penyegaran dilakukan sebagai upaya peningkatan dari sebelumnya.

City car mewah asal Inggris diracik berkonfigurasi enam pintu, sistem transmisi baru, rangkaian aksesori dan fitur original, hingga Mini Yours Trim yang merupakan standar dari seri MINI Cooper S Clubman.

Bicara tampilannya, MINI Clubman 2020 tetap kuat mengedapankan desain khas perusahaan, kap berbentuk kubah, lampu bundar LED, gril radiator baru, aksen krom di bagian depan, serta garis atap memanjang. Pintu belakang yang terbelah dua juga jadi sangat ikonik di Clubman.

Baca Juga: Napak Tilas 60 Tahun MINI akan Digelar di GBK

Seri New Mini Clubman mencakup dua mesin bensin 3-silinder dan 4-silinder, masing-masing mengadopsi teknologi MINI TwinPower Turbo generasi terbaru.

Transmisi Steptronic 7-percepatan dengan dual clutch dipasang sebagai standar pada Mini Cooper Clubman, sedangkan Mini Cooper S Clubman dilengkapi transmisi sport Steptronic.

Kabin dibalut kemewahan, lapang demgan ruamg kaki cukup, serta kecukupan atas kebutuhan entertainment modern.

Baca Juga: Mini Bakal Meluncurkan Varian Transmisi Manual Tahun Depan

Seri MINI Clubman baru tersedia dalam dua pilihan warna baru, yakni Indian Summer Red metallic dan British Racing Green metallic.

New Mini Cooper Clubman dan New Mini Cooper S Clubman masing-masing dibanderol seharga Rp 705 juta dan Rp 875 juta off the road. (mg8/jpnn)