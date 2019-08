Minions Kalah Lagi dari Endo/Watanabe, Kali Ini Pas di Hari Ulang Tahun Kevin Sanjaya

jpnn.com, BANGKOK - Ganda putra peringkat lima dunia asal Jepang Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe kembali menjadi momok buat Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions.

Pada pertemuan mereka di perempat final Thailand Open 2019 di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Jumat (2/8) sore WIB, Minions kalah rubber game 17-21, 21-19, 14-21.

Minions menyerah dalam laga sengit berdurasi 63 menit (statistik BWF).

Marcus/Kevin tampak kehabisan tenaga meladeni kecepatan ganda Jepang. Smes Marcus juga sering menyangkut atau gagal menyeberangi net.

Sementara pertahahan Kevin, pemain yang hari ini berulang tahun ke-24, juga tak sekuat biasanya.

2 - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo have now suffered back-to-back defeats against the same opponent twice in row for the second time (Han Chengkai/Zhou Haodong in China-French Open 2018; Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe in BAC- #ThailandOpenSuper500 2019). Kryptonite — Badminton Talk (@BadmintonTalk) August 2, 2019