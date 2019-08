Jadwal 8 Besar Thailand Open 2019, Greysia/Apriyani Pengin Ada di Tengah

jpnn.com, BANGKOK - Empat delegasi Indonesia akan berjuang mencari tiket semifinal Thailand Open 2019 di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Jumat (2/8) mulai pukul 13.00 WIB.

Ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra dan ganda putri. Masing-masing satu. Hanya di nomor ganda campuran yang wakil Merah Putih sudah tandas.

Satu dari empat wakil Indonesia yang tersisa tersebut merupakan juara bertahan; Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

Di babak perempat final nanti, Greysia/Apriyani akan berhadapan dengan wakil Korea, Chang Ye na/Kim Hye Rin. Pasangan dari Negeri Ginseng yang tak diunggulkan itu membuat kejutan dengan menumbangkan unggulan kedua dari Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota 21-15, 21-9.

"Kami hadapi saja, harus lebih fokus. Antara rileks dan tegang harus balance. Kami harus bisa kontrol supaya bisa ada di tengah, enggak boleh tegang tetapi rileks, enggak boleh terlalu rileks, tetapi tetap ada geregetnya," tutur Greysia seperti dikutip dari Badminton Indonesia. (bi/jpnn)

Jadwal Wakil Indonesia di 8 Besar Thailand Open 2019:

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang)

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chang Ye Na/Kim Hye Rin (Korsel)

Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia (Malaysia)

Fitriani vs Sayaka Takahashi (Jepang)