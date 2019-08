Shesar Hiren Rhustavito, Pria Sukoharjo yang Memukul Lin Dan di Thailand Open 2019

jpnn.com, BANGKOK - Kejutan terjadi di nomor tunggal putra Thailand Open 2019. Legenda hidup bulu tangkis dunia asal Tiongkok, Lin Dan tumbang di tangan pemain kelahiran Sukoharjo Jawa Tengah Shesar Hiren Rhustavito.

Vito, panggilan anak bangsa tersebut, mengalahkan Lin Dan di 16 Besar, dalam pertandingan di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Kamis (1/8) malam WIB.

BACA JUGA: Ini Kata Minions Setelah Memastikan Tiket Perempat Final Thailand Open 2019

Vito menang rubber game 12-21, 21-15, 21-10 dalam laga berdurasi 55 menit (statistik BWF). Pertandingan tadi merupakan pertemuan pertama Vito dengan Lin Dan.

FIRST EVER QUARTER FINALS in Superseries/Super 500+ tournament for Shesar Hire Rhustavito WOWWW!!!



And he achieves that by beating two-time Olympic Gold medalist, five-time World Champion; LIN DAN!!



WHAT A VICTORY!!



SELAMAT VITO!!!#ThailandOpenSuper500 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) August 1, 2019