Mitratel Siap Hadapi Era 5G

jpnn.com, JAKARTA - PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) menyelenggarakan Webinar Telco Technology Update dengan tema 'Expanding Business Opportunities and Facing the Challenges in the 5G Era' pada 26 Maret 2021.

Webinar yang mengupas tentang potensi tower provider menuju Era Teknologi 5G tersebut diisi oleh para professional di bidang teknologi komunikasi.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan Mitratel untuk terus memperkuat bisnis menara telekomunikasi.

Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan value creation bisnis tower dan memastikan ketersediaan infrastruktur jaringan yang berkualitas.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko (Teddy Hartoko) mengatakan pihaknya akan tetap agresif dalam memacu pertumbuhan perusahaan.

Saat ini Mitratel memiliki lebih dari 22 ribu menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ke depan Mitratel akan bertransformasi dari tower business menuju digital infrastructure company dengan salah satu prioritas strategi bisnis yaitu tetap agresif memacu pertumbuhan perusahan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menuju era 5G,” ungkap Teddy.

Memacu pertumbuhan alat produksi bukan hanya mengenai jumlah tower, namun juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi.