Mobil Klasik Asal Inggris Ini Mulai Dijual di Indonesia

jpnn.com, INGGRIS - TDA Luxury Toys dipercaya oleh Morgan Motor Company untuk memasarkan dua mobil barunya di Indonesia, yakni Morgan Plus Four dan Morgan Plus Six.

Kedua mobil asal Inggris itu sudah tersedia di dealer resmi TDA Luxury yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Mobil tersebut hadir dengan mengusung desain klasik layaknya kendaraan Inggris di era 1920-an.

Baca Juga: Tiga Mobil Daihatsu yang Kena Recall Sering Mengalami Masalah Ini

Hal itu terlihat pada bagian bodi yang dirancang banyak lekukan dan terdapat lampu utama yang dibuat bulat.

Mobil yang hanya bisa ditumpangi oleh dua orang itu juga tersemat material kayu di beberapa bagian seperti dasbor, hingga konsol tengah.

"Meski bertema klasik, tetapi mobil ini tetap modern karena didukung dengan teknologi terkini," kata President Director TDA Luxury Toy Welly dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/3).

Morgan Plus Six menggendong mesin BMW B58 TwinPower Turbo berkapasitas 3.000cc enam silinder yang memutahkan tenaga 335 bhp dan torsi 500Nm.

Dengan berat kosong hanya 1075 kilogram, mobil itu sanggup berakselerasi dari 0-100 kilometer per-jam (kpj) hanya dalam waktu 4.2 detik.