ModernCikande Industrial Estate Raih Penghargaan di Ajang PIA 2023

jpnn.com, JAKARTA - ModernCikande Industrial Estate (MCIE), Serang, Banten meraih penghargaan di ajang Properti Indonesia Award 2023 (PIA 2023) untuk Kategori: Property Development; Sub Kategori: Industrial Park sebagai The Consistent Industrial Park in Banten.

PT Modernland Realty memfokuskan pengembangan pada pilar industri melalui ModernCikande Industrial Estate untuk mendorong pertumbuhan industri nasional.

Penghargaan PIA 2023 diterima oleh Lusia Widyastuti HR Industrial Estate Dept. Head PT Modern Industrial Estat di Dua Mutiara Ballroom JW Marriott, Mega Kuningan Jakarta, Rabu (25/10).

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada ModernCikande Industrial Estate. Kami sangat bangga dan bersyukur berhasil mendapatkan penghargaan Properti Indonesia Award 2023. Penghargaan ini menjadi sangat penting karena merupakan sebuah pengakuan dan kepercayaan konsumen maupun khalayak industri properti di Indonesia,” ujar Lusia Widyastuti.

"Kami akan terus mengembangkan ModernCikande Industrial Estate menjadi kawasan industri pilihan utama perusahaan, baik lokal maupun multinasional, dengan beragam jenis usaha," imbuhnya.

Thomas W, Sasongko Sales Manager PT Modern Industrial Estat menuturkan, saat ini ModernCikande Industrial Estate sudah saling terintegrasi karena dilengkapi dengan infrastruktur berkualitas dan beragam fasilitas-fasilitas pendukung, untuk menguatkan daya saing dalam rantai nilai global.

Baca Juga: PELNI Tiadakan Penjualan Tiket di Loket

Kawasan industri ModernCikande merupakan salah satu kawasan industri terbesar di barat Jakarta yang dikembangkan PT Modern Industrial Estat, anak usaha dari PT Modernland Realty Tbk.

Lokasinya strategis yakni berada di kawasan Cikande, Serang, Banten, atau sekitar 68 km dari Jakarta, 75 km dari Pelabuhan Tanjung Priok dan 50 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.