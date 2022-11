Moeldoko: PLTA Kayan Bakal jadi Warisan Jokowi untuk Energi Bersih

jpnn.com, BALI - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan proyek PLTA Kayan Cascade, Kalimantan Utara merupakan sebuah era baru dari proses produksi energi di Indonesia.

Menurutnya, PLTA Kayan Cascade bukti jika Indonesia mampu berkegiatan produktif yang sejalan dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan.

"Ini adalah sejarah dan jawaban masa depan," ujar Moeldoko seusai acara The Signing Ceremony of Principles Agreement for Project Cooperation Related to Energy Transition between PLN and Sumitomo Corporation di sela-sela perhelatan G20 di Hotel Intercontinental Sanur Denpasar, Minggu (13/11).

Sebagai informasi, PLTA Kayan Cascade berkapasitas 9.000 Megawatt dengan nilai investasi total 17,8 miliar dollar AS.

Fasilitas terbaru ini nantinya bakal mengakselerasi niatan pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement dan CPOP26 terkait ekonomi hijau.

"Desember nanti kami groundbreaking," tegasnya.

Moeldoko juga menyampaikan jika PLTA Kayan Cascade merupakan salah satu bagian penting dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Pasalnya, fasilitas infrastruktur ini adalah proyek investasi terbesar di hampir 10 tahun belakangan.