MotoGP Jerman: Jorge Lorenzo Absen, Stefan Bradl Untung

jpnn.com, SACHSENRING - Tim Repsol Honda mendaftarkan Stefan Bradl sebagai pembalap pengganti Jorge Lorenzo yang cedera dan akan absen di MotoGP Jerman, Minggu (7/6) nanti. Bradl merupakan pembalap uji coba Honda musim ini.

Langkah Repsol Honda menaikkan statusnya tersebut memberikan kesempatan besar buat Bradl kembali berkompetisi di depan pendukungnya. Rider 29 tahun itu adalah pembalap Jerman yang pernah beredar di MotoGP bersama Aprilia, Honda dan Yamaha Forward.

We welcome @stefanbradl to the Repsol Honda Team for his home race at the #GermanGP while @lorenzo99 continues to recover.



Animo Jorge! ???? pic.twitter.com/p0WuOkvG6t — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 2, 2019