MotoGP Qatar Batal, Quartararo: Saya Sedih dan Kecewa

jpnn.com - Keputusan Dorna Sport, FIM dan Asosiasi tim IRTA, membatalkan gelaran seri pembuka MotoGP 2020 di Qatar, membuat tim dan sejumlah pembalap kecewa.

Pembalap asal Prancis, Fabio Quartararo, merasa sedih dan kecewa atas keputusan penyelenggara, melalui akun resmi di Twitter.

"Saya telah menunggu balapan pertama ini sejak akhir tahun lalu," kata pembalap berusia 20 tahun itu di akun Twitter.

"Saya sedih dan kecewa setelah semua kerja keras kami tetapi ini lah kenyataannya. Kita tinggal tunggu kapan balapan pertama digelar," sambung pembalap yang akan menggantikan Valentino Rossi di tim pabrikan Yamaha tahun depan itu.

Well... I was waiting the first race since the last race was finished. So sad and disappointed after such a good work but it is what it is... Let’s see when will be our first race...

Wishing the best of luck to my mates from Moto2 and Moto3 if they can race on Sunday pic.twitter.com/PMIkj11N2L — Fabio Quartararo (@FabioQ20) March 1, 2020