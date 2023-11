Motul Ajak 4 Pembalap HRC Seru-seruan Bersama Komunitas Motor

jpnn.com, JAKARTA - PT. Motul Indonesia Energy secara eksaklusif mengajak empat pembalap Honda Racing Corporation (HRC) di MXGP dan WSBK, seru-seruan di Jakarta.

Kegiatan eksklusif bertajuk The Ultimate Ride: Motul & HRC Together in Indonesia, itu diisi dengan riding juga meet & greet bersama para penggemar dan komunitas motor.

Keempat pembalap tersebut ialah Ruben Fernandez dan Tim Gajser yang tampil di MXGP, serta Iker Lecuona dan Xavi Vierge yang berkompetisi di WSBK.

Motul, sebagai brand pelumas dengan DNA Motorsport, ingin memanjakan penggemar WSBK dan MXGP di Indonesia.

"The Ultimate Ride adalah event yang luar biasa, untuk pertama kalinya Motul mendatangkan 4 pembalap HRC di WorldSBK dan MXGP untuk riding dan meet & greet bersama ratusan komunitas Honda di Jakarta, ini menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan untuk para fan HRC dan juga Motul," ujar Luthfi Ilhami, Managing Director Motul Indonesia, di Jakarta, Rabu (29/11).

Lutfhi menambahkan sejak pertama kali pada 1989 kolaborasi Motul & HRC menghasilkan tiga kemenangan di Rally Dakar, Motul dan HRC telah menjalin kerja sama yang luar biasa.

"Ini merupakan bukti nyata dari inovasi berkelanjutan Motul dalam mengembangkan dan menguji produk pelumas kami di arena balap sebelum kami hadirkan di pasar Indonesia," sambungnya.