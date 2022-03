MS Glow Terus Berkilau di Tengah Pandemi, Ini Rahasianya

jpnn.com, JAKARTA - Di awal pandemi, ketika banyak perusahaan lokal yang mengalami berbagai tantangan akibat pembatasan sosial, perusahaan skincare dan kecantikan MS Glow justru berhasil membukukan penjualan yang luar biasa.

Perusahaan yang didirikan oleh pengusaha Shandy Purnamasari ini tercatat menghasilkan penjualan sebanyak lebih dari 2 juta per bulan.

Shandy menyebut, keberhasilan ini tercapai berkat optimalisasi strategi omnichannel dan digital marketing.

“Alhamdulillah di era pandemi, ketika banyak sekali bisnis yang struggling karena peralihan dari offline ke online, kami justru bisa membukukan penjualan lebih dari 2 juta per bulan. Selanjutnya, portofolio bisnis perusahaan terus bertambah di mana pada tahun 2020 itu, kami juga melakukan berbagai perluasan jenis produk dan entitas bisnis lainnya. Kami juga meraih penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year,” ujar Shandy dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (24/3).

Shandy menyebut, salah satu kunci kesuksesannya agar bisa tetap berhasil mempertahankan pencapaian meski diterjang pandemi covid-19 adalah dengan memaksimalkan penggunaan berbagai channel digital atau omnichannel.

“Buat kami di MS Glow, kami menyadari bahwa performa perusahaan bisa terus meningkat walaupun di tengah pandemi adalah karena pemanfaatan omnichannel atau digital yang masif. Kami sudah memanfaatkan digital marketing itu sejak awal pendirian MS Glow di tahun 2013, dan ini adalah hasil dari konsistensi tersebut,” demikian Shandy. (dil/jpnn)