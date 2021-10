MS SLIM Edukasi Masyarakat Agar Hidup Sehat di Masa Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - MS SLIM menggelar webinar bersama presenter Ivan Gunawan dan dr. Cindiawaty Pudjiadi, seorang dokter spesialis gizi klinik, belum lama ini.

Acara webinar tersebut digelar dalam memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober.

Mengangkat tema Better Nutrition for Better Life, MS SLIM ingin mengedukasi dan mengajak audiens untuk mulai sadar akan pentingnya menjaga asupan gizi.

Dokter Cindy mengatakan pandemi turut mempengaruhi pola hidup seseorang. Seringkali kita mengkonsumsi makanan tanpa memperhitungkan jumlah gizi harian yang dibutuhkan.

“Kalau berat badan ataupun lemak kita berlebih bisa terjadi badai yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita,” ungkapnya.

Jika kelebihan berat badan atau lemak tubuh, ditambah dengan penyakit bawaan lain dapat memperparah kondisi tubuh saat terjangkit Covid-19.

Oleh karena itu, gizi lengkap dan seimbang pun dipastikan untuk mencegah terjadinya dampak buruk bagi Kesehatan.

Gizi seimbang bisa didapat dari hidangan harian yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.