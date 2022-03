Mudik Booster

jpnn.com - Ask not what your country can do for you, as what you can do for your country.

Jangan tanyakan apa yang bisa diberikan negara kepadamu, tetapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negaramu.

Ungkapan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy (1917-1963) itu menjadi ungkapan paling terkenal di dunia mengenai nasionalisme dan patriotisme.

Kennedy atau JFK, Presiden Ke-35 Amerika Serikat, meninggal muda pada usia 46 tahun karena ditembak oleh Lee Harvey Oswald di Dallas.

Namun, ungkapannya menjadi legenda dan dikutip para politisi di seluruh dunia sampai sekarang.

Kutipan bela negara oleh Kennedy itu sekarang rasanya sangat tepat disampaikan oleh elite-elite politik Indonesia.

Ketika kondisi rakyat masih berat karena kelangkaan minyak goreng, rakyat harus didoktrin untuk tidak menuntut kepada negara.

“Jangan kamu tanya apakah negara sudah memberimu minyak goreng, tetapi tanyakan apa yang sudah kamu lakukan kepada negara untuk mengatasi krisis minyak goreng’’. Mungkin begitu narasi yang lebih tepat dengan kondisi Indonesia sekarang ini.