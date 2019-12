Musim Diskon Akhir Tahun di Depan Mata, Catat Trik Belanja Irit Ongkos Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pesta tahun baru penuh diskon menggoda iman. End Year Sale, Cuci Gudang sampai istilah Midnight Sale selalu akrab dengan diskon akhir tahun.

Akibat istilah yang bertebaran tadi, sebagian besar tertarik untuk menjajal dompetnya. Ujung-ujungnya 'lapar mata', beli barang-barang nggak sesuai kebutuhan. Biar nggak berkelanjutan borosnya, coba trik belanja yang superirit ini:

1. Buat catatan yang akan dibeli

Sebelum memutuskan untuk memanfaatkan hasil kerjamu jelang Tahun Baru, alangkah baiknya berlaku bijaksana. Catatan tentang apa saja yang akan dibeli bisa menjadi panduan kala memilih barang yang lebih dibutuhkan.

Sebut jenis barang, harga dasar, bugjet dalam daftar yang dibuat. Catatan ditulis di folder yang mudah dibaca sehingga pas kamu butuh untuk membandingkan langsung dapat diakses.

2. Baca review barang yang akan dibeli terlebih dahulu

Sebelum yakin membeli barang diskonan yang ditaksir, searching dulu review-nya. Intinya biar nggak menyesal kemudian. Dari review bisa terlihat kualitas barang dan seberapa tinggi permintaannya. The best formula is to follow your needs.

3. Hitung besar diskon dan bandingkan dengan tempat lainnya