Musisi Senior Ambil Bagian dalam Album The Mighty Eight

jpnn.com, JAKARTA - 8 band rock terbaik Indonesia jebolan SuperMusic.ID Rockin Battle siap menggebrak industri musik rock Tanah Air. Mereka unjuk gigi dalam album kompilasi perdana The Mighty Eight.

Sesuai konsepnya, album ini menyuguhkan kompilasi 8 lagu dari The Mighty Eight yang dipenuhi berbagai genre rock.

Mereka adalah Kasino Brothers (Yogyakarta) yang mengusung rock and roll dengan sentuhan psychedelic, Equaliz (Medan) dengan pop rock, Jakarta Blues Factory (Jakarta) yang konsisten mengusung blues, THE GRGTZ (Bekasi) dengan alternative rock, dan Radioaktif (Bandung) yang punya alternative rock dengan nafas grunge.

“Mereka punya karakter berbeda-beda, bahkan asal daerahnya juga beda-beda. Jadi secara musikalitas, album ini menawarkan sebuah paket lengkap dari apa yang kami sebut sebagai regenerasi musik rock Indonesia. Kami berharap pecinta musik rock dapat menikmati hasil karya berkualitas dari finalis Rockin Battle ini,” tutur Gege Dhirgantara, General Manager SuperMusic.ID saat menggelar jumpa pers di Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (25/10).

Di tiga besar, GHO$$ (Jakarta) yang merupakan pemenang utama Rockin Battle, kental dengan unsur indie rock dan hip-hop. Sementara Meet After The Storm (M.A.t.S) dari Palembang yang menjadi runner up punya karakter electro rock, serta Killa The Phia asal Aceh adalah band dengan genre pure metal core.

Perjalanan cukup panjang dilalui untuk menghasilkan album ini. Sejak dari fase registrasi yang diikuti lebih dari 1.200 band, fase live audition di 4 kota, fase band camp, hingga final audition yang kemudian berlanjut hingga ke tahap recording, mixing, dan mastering.

Para musisi senior terlibat langsung sebagai juri untuk menentukan pemenang, yakni Ian Antono (God Bless), Stephan Santoso (Produser / Musikimia), Stevi Item (Andra and The Backbone / Deadsquad), dan Imanine (J-Rocks).

Proses rekaman pun berjalan cukup rumit mengingat ada delapan band dengan delapan lagu yang harus digarap dengan matang.