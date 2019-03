Nabil Fekir: Lyon Tak Perlu Takut sama Barcelona

jpnn.com, BARCELONA - Playmaker Lyon Nabil Fekir menjanjikan timnya akan bermain tanpa rasa takut melawan Barcelona dalam leg kedua 16 Besar Liga Champions di Camp Nou, Kamis (14/3) dini hari WIB.

Fekir merupakan salah seorang pemain kunci saat Lyon menahan imbang Barca 0-0 di leg pertama.

"Ada kejutan di babak 16 Besar ini, dan mengapa kami tidak bisa melakukan hal yang sama. Kami akan bermain tanpa rasa takut, karena kami juga memiliki pemain hebat yang penuh percaya diri," kata pemain timnas Prancis itu saat konferensi pers.

Dengan skor 0-0 di leg pertama, Lyon bisa lolos ke perempat final asal tidak kalah. Imbang dengan gol akan membuat Lyon tembus 8 Besar. “Ini adalah pertandingan di mana kami harus bermain maksimal untuk memberikan kesempatan kepada diri kami sendiri," ujar Fekir. (adk/jpnn)

