Nadiem Jadi Mendikbud, Ernest Prakasa: Dia Enggak Butuh Keribetan Posisi Menteri

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara sekaligus komika Ernest Prakasa mengomentari terpilihnya Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi (Mendikbud-dikti)

Menurutnya, pendiri GoJek itu sebenarnya tidak butuh jabatan sebagai menteri, karena sudah punya segalanya.

"Nadiem Makarim has it all. Dia sama sekali enggak butuh keribetan posisi menteri," ungkap Ernest Prakasa lewat akun Twitter miliknya, Kamis (24/10).

Namun sutradara film Imperfect itu mengaku salut atas keputusan Nadiem Makarim yang bersedia menjadi menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dia menilai Nadiem rela bekerja demi kepentingan dan kemajuan bangsa Indonesia. "Nevertheless, he took the job, for Indonesia. Rispek!," sambung Ernest Prakasa.

Nadiem Makarim menjadi bagian dari kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin yang disebut Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin mengumumkan nama-nama menteri pada Rabu (23/10) di halaman Istana Kepresidenan.(mg3/jpnn)

Ma'ruf Amin Titipkan TKI ke Raja Malaysia: