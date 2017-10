Nafa Urbach dan Jihan Fahira Foto Bareng, Netizen: Adem

jpnn.com, JAKARTA - Lama tak terdengar kabarnya, Jihan Fahira menjadi bahan pembicaraan netizen.

Hal ini bermula karena foto dirinya bersama Nafa Urbach muncul dalam akun gosip igtainment.

Meski bukan foto berdua, namun dalam foto tersebut, Jihan dan Nafa tampak akrab.

Tak ayal, postingan ini langsung menarik perhatian netizen untuk berkomentar.

Mereka mengomentari kebersamaan dua wanita yang berkaitan dengan Primus. Di mana Jihan adalah istri dari Primus Yustisio, sedangkan Nafa mantan kekasihnya.

Netizen ikut bahagia melihat keakraban Jihan dan Nafa.

“Klo akur gini kan adem banget jihan istrinya primus,nafa mntan pacar primus,” ujar akun kheysa_021.

“They’re both gorgeous in their way,” sambung akun laaruizz.