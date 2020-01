Naomi Osaka Mulus ke Babak Kedua Australian Open 2020

jpnn.com, MELBOURNE - Petenis Jepang Naomi Osaka memastikan tiket babak kedua (64 Besar) Australian Open 2020 setelah mengalahkan petenis Ceko Marie Bouzkova.

Pada pertandingan di Rod Laver Arena, Melbourne Park, Melbourne, Senin (20/1) pagi WIB itu, Osaka menang 6-2 6-4 dalam waktu 80 menit (statistik AO).

Unggulan ketiga itu mematahkan set pertama hanya dalam waktu 36 menit, tetapi mendapat perlawanan ketat dari Bouzkova di set kedua.

Osaka sempat tertinggal 2-4 di set kedua, tetapi comeback untuk memenangi set tersebut menjadi 6-4.

Osaka navigates Bouzkova 6-2 6-4 to kick off her title defence in impressive fashion.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/qLzF90dtmN — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020