Naomi Osaka Permalukan Serena Williams di Semifinal Asutralian Open 2021

jpnn.com, MELBOURNE - Tunggal putri Jepang ranking tiga dunia Naomi Osaka menjadi finalis pertama Australian Open 2021.

Wanita Negeri Sakura berusia 23 tahun itu masuk final setelah menyingkirkan legenda hidup tenis dunia Serena Williams.

Naomi mempermalukan Serena pada semifinal di Rod Laver Arena, Melbourne, Kamis (18/2) siang WIB.

Serena kalah dua set langsung 3-6, 4-6 dalam durasi pertandingan 75 menit.

"I was a little kid watching her play, and just to be on the court playing against her, for me is a dream."