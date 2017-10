Natasha Wilona Kaget Disapa Shanchai di Medsos

Natasha Wilona. Foto Instagram

jpnn.com - Natasha Wilona kaget bukan main mengetahui akun media sosial pribadinya di-follow aktris Taiwan Barbie Hsu. Bukan cuma follow, bintang Meteor Garden itu juga menyapa Natasha

Ternyata, itu dilakukan pemeran Shanchai untuk memberi dukungan atas sinetron Meteor Garden versi Indonesia.

Seperti diketahui, Natasha memang tengah dalam proses penggarapan Meteor Garden versi Indonesia bersama empat aktor beken lainnya.

Sebagai bentuk dukungan, Barbie Hsu kemudian memposting foto Natasha Wilona serta memberikan semangat untuk film yang juga pernah dibintanginya itu.

"There is Meteor Garden Indonesian version? Iam excited ” tulis Barbie Hsu.

Melihat postingan tersebut, Natasha Wilona langsung mengabadikan gambar dan ucapan dari Barbie Hsu. Dia pun mengaku sangat kaget mendapat sambutan dari aktris terkenal di Taiwan itu.

"Omg @barbie.hsu. Thank you for the support @barbie.hsu,” tulis Natasha Wilona.

Postingan Natasha Wilona itu kemudian mendapat reaksi dari penggemar. Mereka mengaku iri dengan kedekatan dua artis beda negara ini.