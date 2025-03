Nawakara Raih 3 Penghargaan di Ajang Indonesia Sustainability Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Nawakara Perkasa Nusantara meraih tiga penghargaan dalam ajang Indonesia Sustainability Award (ISA) 2025, sebagai bukti komitmennya dalam penerapan prinsip keberlanjutan.

Nawakara dianugerahi gelar The Best Company for Environmental Innovation in Energy Efficiency Solutions dan The Best Company for The Community Empowerment Programme.

Sementara, President Director & CEO PT Nawakara Perkasa Nusantara, Dino Hindarto memperoleh penghargaan The Best CEO for Outstanding Commitment to ESG Principles.

Acara ISA 2025 yang berlangsung di eL Hotel Royale Bandung ini merupakan puncak penghargaan yang menjadi bagian dari ESG Forum 2025.

Forum ISA mempertemukan para pemimpin dari beragam industri, perwakilan pemerintah, dan para pemangku kepentingan yang berfokus pada aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam bisnis.

“Saya merasa terhormat menerima penghargaan ini. Namun, lebih dari sekadar penghargaan, ini adalah pengingat bahwa tanggung jawab kita terhadap keberlanjutan semakin besar. Kami di Nawakara akan terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Dino.

Dino menyampaikan melalui inovasi di bidang efisiensi energi serta pemberdayaan masyarakat, Nawakara berharap tidak hanya mampu membantu menciptakan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga membawa perubahan yang lebih luas bagi komunitas dan industri.

Di bawah kepemimpinan Dino Hindarto, Nawakara telah menanamkan budaya perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan.