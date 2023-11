NCCR Gelar Asia Sustainability Report Rating 2023, Berikut Daftar Perusahaan Penerima Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - National Center for Corporate Reporting (NCCR) kembali menyelenggarakan upacara pemeringkatan Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2023.

Acara penghargaan ASRRAT yang diikuti 68 perusahaan dan organisasi ini berlangsung di Hotel Raffles, Jakarta (6/11) dan mengusung tema Navigating the Path to Net Zero: Accelerating Climate Action In Asia.

Emisi Nol Bersih (NZE) merupakan titik kita menghilangkan sebanyak mungkin gas rumah kaca dari muka bumi.

Selain upacara penghargaan, ASRRAT kali ini juga memamerkan exhibition keberlanjutan sejumlah perusahaan.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia Profesor Bambang Brodjonegoro dalam pidato online-nya memaparkan bahwa tema ini cukup mendesak, menavigasi jalur menuju net zero.

“Planet kita telah mengalami peningkatan suhu rata-rata yang mengkhawatirkan sebesar 1,1 derajat celcius, yang merupakan akibat langsung dari emisi gas buang yang pernah kita lakukan. Tujuan ke depan sangat jelas. Kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan berupaya mencapai emisi nol pada tahun 2050 untuk memitigasi peningkatan suhu lebih lanjut,” ujar Prof. Bambang Brodjonegoro.

Dalam pidato pembukaannya, Ketua NCCR Dr. Ali Darwin mengapresiasi para peserta ASRRAT 2023.

Dia mengatakan bahwa dedikasi perusahaan dan organisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas serta inisiatifnya untuk mengukur dan memitigasi risiko dampak lingkungan dan sosial sangat menginspirasi.