NET Hadirkan Drakor Oh My Ghost dan Come Back, Mister

jpnn.com, JAKARTA - NET kembali menghadirkan dua drama Korea (drakor) populer, Oh My Ghost dan Come Back, Mister. Dua drakor tersebut mulai tayang 15 Februrari 2021, setiap Senin hingga Jumat.

Come Back, Mister akan mewarnai layar kaca NET pada pukul 16.45 WIB. Sedangkan drakor Oh My Ghost tayang pada prime time NET pukul 19.30 WIB.

Yeni Anshar, Direktur Programming NET mengatakan bahwa kehadiran dua drakor tersebut mempertegas konsistensi NET dalam menyajikan cerita drama romantis.

"Di bulan penuh kasih sayang ini, NET menghadirkan kelanjutan season terbaru dari romantisme pasangan Reyyan dan Miran melalui cerita drama percintaan dari Turki, Hercai. Sementara itu untuk penggemar drama Korea, NET memunculkan cerita romantis Come Back, Mister dan Oh My Ghost”, jelas Yeni Anshar, dalam keterangan terrtulis, Minggu (14/2).

Drakor Oh My Ghost berhasil memikat penggemarnya dengan meraih penghargaan dalam ajang tvN10 Awards untuk kategori Best Content dan Best Chemistry melalui penampilan pasangan Park Bo Young dan Kim Seul Gi.

Oh My Ghost bercerita tentang figur asisten koki bernama Na Bong Sun (Park Bo Young) yang bekerja di restoran milik Kang Sun Woo (Jo Jung Suuk). Bong Sun merupakan gadis yang sangat pemalu, bahkan tak cukup memiliki keberanian menatap wajah lawan bicaranya.

Di balik rasa tidak percaya dirinya Bong Sun ternyata memiliki kemampuan cenayang yang diperoleh secara turun menurun. Namun hal tersebut membuat Bong Sun menjadi kurang nyaman dan sulit tidur.

Akibatnya, Bong Sun kerap diperingatkan Sun Woo karena pekerjaannya menjadi tidak beres. Namun takdir ini ternyata juga membuatnya berubah menjadi pribadi yang lebih terbuka dan percaya diri. Bong Sun yang awalnya ingin mengundurkan diri justru membuat Sun Woo jatuh hati dan tertarik mendekatinya.