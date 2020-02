Netizen Hingga Presiden Korsel Rayakan Oscar Bersejarah Parasite

jpnn.com, SEOUL - Masyarakat dan media di Korea Selatan (Korsel) ramai-ramai memuji film Parasite yang sukses memboyong empat penghargaan di Academy Awards ke-92, Senin (10/2) waktu setempat.

Film Parasite meraih penghargaan kategori Best Picture di ajang penghargaan yang dikenal sebagai Oscar itu. Ini adalah kali pertama dalam 92 tahun sejarah Oscar sebuah film berbahasa asing memenangkan penghargaan tertinggi.

Film tentang perang kelas sosial itu juga membawa pulang penghargaan Sutradara Terbaik (Best Director) untuk Bong Joon-ho, Film Internasional Terbaik (Best Internasional Feature Film) dan Naskah Orisinal Terbaik (Best Original Screenplay).

Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa sutradara Parasite Bong Joon-ho mencatat sejarah baru di industri perfilman Korea Selatan serta di ajang Oscar itu sendiri.

"Parasite berhasil mengatasi hambatan teks terjemahan (subtitle) dan tradisi lama Oscar," catat Yonhap.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengirimkan ucapan selamat melalui akun media sosialnya. "Saya sangat bangga dengan sutradara Bong Joon-ho, para aktor serta kru. Saya sangat berterima kasih kepada mereka karena menanamkan kebanggaan dan keberanian kepada masyarakat kita saat kita sedang bersama-sama melewati masa sulit," tulis dia.

Baca Juga: Ini Daftar Penghargaan untuk Film Parasite

"Parasite telah menggerakkan hati orang-orang di seluruh dunia dengan kisah Korea Selatan yang paling unik. Sebuah film yang menghibur namun sekaligus menyedihkan, Parasite juga menyampaikan pesan sosial dalam sebuah cara yang baru, luar biasa dan sukses," kata Moon.

Film kontemporer bergaya penulisan cerdas yang mengangkat topik berat tentang perang kelas itu mengisahkan para anggota sebuah keluarga miskin yang berkomplot untuk menjadi pegawai sebuah keluarga kaya raya, dengan menyamar sebagai orang-orang yang saling tidak berhubungan dan berpura-pura mempunyai kualifikasi tinggi.