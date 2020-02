Raih Piala Oscar, Parasite Catat Sejarah

jpnn.com, LOS ANGELES - Parasite mendapat Piala Oscar untuk kategori Film Terbaik dalam Academy Awards 2020 yang digelar di Dolby Theatre, Hollywood, California, Minggu (9/2) waktu setempat.

Prestasi yang dibuat oleh film garapan sutradara Bong Joon Ho itu sekaligus mencatat sejarah.

Parasite sukses sebagai film berbahasa asing pertama yang berhasil meraih Oscar dalam kategori Best Picture. Pada kategori tersebut, film tersebut mengungguli nominator lain seperti Once Upon a Time.. In Hollywood, 1917, Marriage Story, Little Women, Joker, Jojo Rabbit, The Irishman, dan Ford v Ferrari.

Piala Oscar yang diraih Parasite tidak hanya itu Sebelumnya, Parasite juga memperoleh penghargaan untuk kategori naskah asli terbaik, film internasional terbaik, dan yang tidak kalah bergengsi yakni pemenang sutradara terbaik.

"I feel like a very opportune moment in history is happening right now." The cast of 'Parasite' takes the stage to accept the Oscar for Best Picture.#Oscarshttps://t.co/TvhL8xeJAT pic.twitter.com/J1jdv4fqiT — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Pada kategori sutradara terbaik (best director), Bong Joon Ho mengalahkan sutradara kondang lainnya. Antara lain, seperti Todd Philips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time..In Hollywood), dan Martin Scorsese (The Irishman).

"Ketika di sekolah, saya mempelajari film Martin Scorsese, masuk nominasi bersama dia saja adalah kehormatan besar," kata Bong Joon Ho, sutradara Parasite.