Lagi, 1917 Kalahkan Joker dan Parasite Merebut Titel Film Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Film drama tentang Perang Dunia I garapan Sam Mendes, "1917" kembali menyabet titel Film Terbaik di ajang Producers Guild of America (PGA) Awards 2020, seperti dilaporkan Variety, Minggu (19/1).

Capaian tersebut menambah daftar kemenangan "1917" yang baru saja dinobatkan menjadi Film Terbaik di Golden Globes 2020, mengalahkan pesaing lainnya seperti "Joker" dan "Parasite".

PGA Awards diyakini merupakan "patokan" untuk pemenang-pemenang Film Terbaik dalam ajang Academy Awards, seperti "Green Book" yang meraih Oscar di kategori itu pada 2018.

Sementara itu, dari Drama Televisi Terbaik jatuh kepada "Succession", dan Film Animasi Terbaik diraih oleh film Disney/Pixar, "Toy Story 4" yang mengalahkan "Frozen II" dan "Abominable". (antara/jpnn)

Berikut daftar lengkap pemenang PGA Awards 2020:

The Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures - "1917"

The Award for Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures - "Toy Story 4"

The Award for Outstanding Producer of Documentary Motion Picture - "Apollo 11"