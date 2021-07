New Energy Nexus Indonesia Salurkan Dana Investasi kepada 4 Perusahaan Panel Surya

jpnn.com, JAKARTA - New Energy Nexus Indonesia, didukung IKEA Foundation menyalurkan dana investasi pada empat perusahaan panel surya, yang beroperasi di Indonesia selama semester pertama 2021 melalui Indonesia 1 Fund.

Diluncurkan pada 2020, dana Indonesia 1 Fund diarahkan untuk mendukung startup energi terbarukan di Indonesia, yang masih berada pada tahap awal.

Sebagai dana katalis, Indonesia 1 Fund juga mengundang kolaborasi dari pihak investor lain untuk menggerakan lebih banyak dana guna mendukung startup energi terbarukan.

Sampai saat ini, Indonesia 1 Fund telah mengembangkan ko-investasi dengan Nexus for Development untuk startup bernama Sumba Sustainable Solutions (3S) dan juga ko-investasi dengan Schneider Electric Energy Access Asia, serta Crevisse Partners Co. Ltd. untuk startup panel surya lain bernama Xurya.

Dua startup panel surya lain yang telah menerima pendanaan dari New Energy Nexus adalah SolarKita dan Right People Renewable Energy (RPRE).

“Schneider Electric Energy Access Asia senang bisa turut mendukung Xurya dalam mendorong adopsi komersil energi surya di Indonesia melalui investasi kami. Berkolaborasi dengan New Energy Nexus dan Crevisse Partners dalam mendukung pertumbuhan startup melalui ko- investasi, kami juga turut berkontribusi dalam SDG7,” kata Presiden dari Schneider Electric Energy Access Gilles Vermot Desroches.

Baca Juga: Humble Motors Kenalkan SUV Listrik dengan Panel Surya Pertama di Dunia

Direktur Crevisse Partners Wonyoung Kim menuturkan Xurya memiliki banyak potensi dalam menciptakan dampak lingkungan yang baik melalui bisnisnya.

“Kami melihat anggota tim Xurya memiliki cara berpikir yang tajam, sebuah aset penting untuk pertumbuhan startupnya serta bekal yang dapat digunakan untuk memahami pasar,” kata Wonyoung Kim.