Next Top Writer : Kompetisi Novel Hadiah Total Ratusan Juta Rupiah

jpnn.com - NEXT Top Writer, kompetisi novel terbesar di Indonesia kembali digelar mulai 1 April hingga 30 Juni 2019. Mengusung tagline, “Wujudkan Novelmu, Menangkan Hadiahnya”, Next Top Writer merupakan ajang bagi para penulis untuk mem-publish karya novel buatannya di aplikasi NovelMe.

Kompetisi ini berkesempatan besar untuk memenangkan total hadiah uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

NovelMe, sebagai penyelenggara Next Top Writer, merupakan aplikasi/platform untuk membaca dan menulis cerita atau konten menarik lainnya. Nikmati kemudahan membaca dan menulis cerita di mana saja dan kapan saja kamu suka.

Setiap bulannya, pengguna NovelMe bertambah lebih dari 100 persen, memungkinkan karya-karya penulis untuk bisa dinikmati banyak pembaca setia NovelMe setiap harinya.

Dilengkapi dengan berbagai fitur menarik, memungkinkan banyak penulis dan pembaca menjadikan NovelMe sebagai sahabat setia baca tulis.

Setelah sebelumnya sukses mengadakan kompetisi menulis cerpen Kilas Balik 2018, NovelMe semakin yakin untuk melangkah lebih maju serta mewujdukan mimpi dan keinginan para penulis di Indonesia untuk menjadi novelis terkenal yang mempublish karyanya, dengan menggelar Next Top Writer.

"Next Top Writer diharapkan bisa melahirkan banyak penulis novel populer dan menyebarkan cerita mereka yang dapat menginspirasi banyak orang, sesuai dengan visinya “Melahirkan penulis novel berbakat, menyebarkan karya yang menggugah semangat," ujar Aji Pribadi, Project Manager NovelMe.

Mengapa Next Top Writer? NovelMe ingin menghasilkan lebih banyak penulis populer dan berbakat, menyebarkan kebaikan dengan memproduksi novel yang lebih menarik dan berkualitas, serta sebagai platform terbesar di Indonesia yang didedikasikan bagi semua penulis dan/atau calon penulis di Indonesia untuk mengekspresikan ide dan cerita mereka dalam bentuk novel yang dibaca oleh jutaan pembaca setia NovelMe setiap harinya.