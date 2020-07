Nge-Vlog Bareng Deddy Corbuzier, Bamsoet Ingatkan Hal Ini  

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet kembali nge-vlog dengan selegram yang juga YouTuber yang banyak digandrungi anak muda milenial.

Kali ini, Bamsoet bersama Deddy Corbuzier membuat konten kebangsaan dan Empat Pilar MPR RI yang akan ditayangkan di akun YouTube Bamsoet Channel.

Aktif di YouTube sejak 8 Desember 2009, Deddy Corbuzier yang memiliki 10,5 juta subscriber YouTube ini adalah satu dari sedikit selebritis yang paling awal terjun ke dunia YouTube, di saat selebritas lainnya masih fokus di televisi.

"Sebagai Generasi X, Deddy Corbuzier sangat cepat melihat potensi YouTube sebagai media yang akan menjadi arus utama bagi masyarakat mencari informasi dan pengetahuan. Tak salah jika banyak yang belajar kepada dirinya. Apalagi untuk urusan konten podcast yang menghadirkan perbincangan one on one, Deddy termasuk juaranya," ujar Bamsoet usai membuat konten Empat Pilar MPR RI bersama Deddy Corbuzier, di Jakarta, Jumat (24/7).

Mantan Ketua DPR RI ini mengakui, pandemi Covid-19 telah membuat dirinya menjadi semakin melek teknologi informasi.

Kewajiban menjalankan physycal dan sosial distancing justru melahirkan kreatifitas baru dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Selain secara virtual melalui video conference, juga melalui konten video di YouTube berkolaborasi dengan para 'tokoh YouTube' seperti Raffi Ahmad, Jessicca Iskandar, Baim Wong, Atta Halilintar, Irfan Hakim, hingga Deddy Corbuzier.

"Pandemi Covid-19 jugalah yang membuat bangsa kita tersadar tentang pentingnya mendahulukan kedaulatan dan kepentingan nasional. Para importir pun tersadar bahwa mengandalkan bisnis impor tak lagi menjadi jaminan mendapatkan keuntungan, lebih baik mengandalkan produktifitas dalam negeri,” jelas Bamsoet.