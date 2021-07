Nia Ramadhani Terjerat Kasus Narkoba, Raffi Ahmad Berkomentar Begini

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad menanggapi kasu narkoba yang menjerat Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakrie.

Dia menyampaikan dukungannya untuk pasangan suami istri itu melalui akunnya di Instagram.

Suami Nagita Slavina itu juga mengunggah potret kenangan bersama Nia Ramadhani dan Ardi Bakri.

"Manusia tempatnya luput dan salah. Tidak ada manusia yang sempurna," tulis Raffi Ahmad.

Bapak satu anak itu mendoakan agar Nia dan Ardi kuat melewati cobaan tersebut.

Dia juga berharap sahabatnya itu bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya.

"Semangat untuk bisa melangkah dengan lembaran baru untuk my bro @ardibakrie dan @ramadhaniabakrie. We love you guys," lanjutnya.

Ayah Rafathar itu juga menyematkan tagar untuk pasangan tersebut, maaf untuk Nia Ardi, belajar dari kesalahan dan beri Nia Ardi kesempatan. (jlo/jpnn)



