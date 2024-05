NIKI Jalani Tur Dunia, Singgah ke 41 Kota

jpnn.com, LOS ANGELES - Penyanyi asal Indonesia yang kini berdomisili di Los Angeles, NIKI mengumumkan tur dunia yang menjadi rangkai terbesar sepanjang kariernya.

Dia akan menggelar konser bertajuk NIKI: Buzz World Tour ke 41 kota di kawasan Amerika Utara, Eropa, Inggris, Asia, Australia, dan Selandia Baru.

Pemilik nama asli Nicole Zefanya itu bakal memulai rangkaian tur dari September 2024 hingga Maret 2025.

Tur yang diproduksi oleh Live Nation tersebut dalam rangka merayakan perilisan album NIKI berjudul Buzz yang akan dirilis pada 9 Agustus 2024 via 88rising.

Tiket konser NIKI di sejumlah kota seperti Amerika, Eropa, dan Inggris dijual mulai Rabu, 15 Mei 2024 pukul 10.00 waktu setempat.

Sementara itu, penjualan tiket untuk semua pertunjukan di Asia, Australia dan Selandia Baru segera diumumkan.

NIKI awal bulan ini mengumumkan rencana peluncuran album Buzz bersamaan dengan single utama, Too Much Of A Good Thing.

Lagu tersebut mengantarkan era baru yang flirty, penuh curahan hati, dan sangat berkaitan dengan NIKI.