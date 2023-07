NIKI Tambah Konser di Jakarta, Tiket Habis Terjual

jpnn.com, JAKARTA - Tiket konser Niki Zefanya alias NIKI di Jakarta untuk hari kedua dinyatakan terjual habis.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh NIKI melalui akun miliknya di Instagram Story.

"Jakarta Day 2 sold out, thank you so much Jakarta, I love you all," ungkap NIKI, Sabtu (22/7).

Pemilik album Nicole itu baru-baru ini mengumumkan penambahan jadwal konser di Jakarta.

Bila jadwal konser sebelumnya hanya pada 26 September 2023, NIKI akhirnya menambah jadwal satu hari lagi.

NIKI akan menggelar konser hari kedua di JIExpo Hall D2, Kemayoran, Jakarta pada 27 September 2023.

"Jakarta, aku sangat cinta sama kalian. Aku senang mengumumkan pertunjukan kedua untuk kampung halamanku," ungkap NIKI melalui akun miliknya di Instagram, Selasa (18/7) lalu.

Pelantun Every Summertime itu menjual tiket konser pada 21 Juli 2023 yang dinyatakan terjual habis.