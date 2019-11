Niki Zefanya dan Rich Brian Terharu Bisa Segera Konser di Indonesia

jpnn.com - DUA penyanyi asal Indonesia yang kini tengah mendunia, Rich Brian dan Niki Zefanya bakal menggelar konser di tanah air.

Konser bertajuk 'Head In The Clouds Indonesia' itu akan digelar pada 7 Maret 2020 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pengumuman tersebut diungkapkan NIKI lewat akunnya di Instagram. Dia mengaku sangat terharu bisa kembali konser di kampung halamannya, yakni Indonesia.

"Jujur benar-benar baper (terbawa perasaan) sih guys akhirnya bisa juga diadain di tanah air. Terima kasih banyak untuk support kalian semua dari awal sampai sekarang," ungkap NIKI, Selasa (26/11).

"Can't wait to see you all in my homeland Indonesia. We love you so so so much thank you for believing in us, see you all soon," sambungnya.

Pelantun Lowkey itu juga menyertai sebuah foto di posting-annya itu. Dia tampak berlinang air mata karena saking terharu bisa segera konser di Indonesia.

Hal senada disampaikan oleh Rich Brian. Rapper yang lahir di Jakarta itu juga mengunggah jadwal konser di Indonesia bersama NIKI.

Selain NIKI dan Rich Brian, konser 'Head In The Clouds Indonesia' akan menghadirkan bintang tamu lainnya dari kolektif 88rising. Antara lain, Joji, Higher Brothers, dan sebagainya.