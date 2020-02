Nikita Mirzani Ditahan, Tessa Mariska Singgung Soal Karma

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Tessa Mariska turut mengomentari penahanan Nikita Mirzani terkait kasus penganiayaan terhadap mantan suaminya, Dipo Latief.

Tessa Mariska diketahui pernah berseteru dengan Nikita Mirzani. Dia pun menilai apa yang dialami pemain film Nenek Gayung itu sebagai karma.

"Sudah deh, karma itu akan on the way, cepat atau lambat pasti akan datang," kata Tessa Mariska saat ditemui awak media di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Gerindra ini mengapresiasi langkah kepolisian dalam menegakkan hukum.

"Aku sih enggak kaget-kaget banget, sudah risiko. Tahu lah apa yang kita buat jika melanggar hukum, proese hukum ya berjalan, ini negara hukum," ujarnya.

Perempuan kelahiran 12 Juni 1978 itu mengaku sedikit tenang karena tidak ada lagi sosok yang menggangu aktivitasnya di dunia maya.

"Di socmed itu dia sudah kayak preman. Salah satunya akun saya dihilangin, muncul akun saya kemarin tanggal 18, dia menyatakan tolong dihapus lagi akun saya," ungkap Tessa.(mg7/jpnn)