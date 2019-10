Nikita Mirzani Terharu Dilamar Pacar Bulenya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sensasional Nikita Mirzani terharu saat dilamar oleh kekasihnya, bule bernama Bets. Padahal, mereka belum lama berpacaran.

Nikita Mirzani membagikan momen di saat Bets melamar dirinya lewat video yang diunggah ke Instagram Story miliknya.

Dalam video tersebut, ibu tiga anak itu memperlihatkan cincin yang diberikan sang kekasih.

Awalnya Nikita Mirzani terlihat tidak percaya akan dilamar pacarnya. "Really? I don't think so," kata Nikita Mirzani.

Mendengar pernyataan pemain film Nenek Gayung itu, pria bule tersebut coba terus meyakinkan. Sambil jongkok, Bets memberikan cincin untuk Nikita Mirzani yang duduk mengenakan pakaian hitam.

Mantan istri Sajad Ukra dan Dippo Latief itu pun tampak terharu menerima cincin tersebut. Dia bahkan terlihat nyaris menangis.

Seperti diketahui, Nikita Mirzani berpacaran dengan Bets sejak beberapa waktu lalu. Keduanya sempat liburan bareng di Belanda dan Bangkok baru-baru ini. (mg3/jpnn)