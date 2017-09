Nikmati Eksotisme Danau Toba Lewat Toba Cross Run 2017

Danau Toba. Ilustrasi Foto: Metro Siantar/dok.JPNN.com

jpnn.com, MEDAN - Eksotisme Danau Toba bakal kembali memukau para wisatawan. Kali ini, pesona kawasan yang sedang dipersiapkan menjadi ’10 Bali Baru’ itu bakal membius wisatawan lewat Toba Cross Run (TCR) yang akan digelar Sabtu, 28 Oktober 2017.

Para peserta akan beradu ketahanan fisik sambil menikmati keindahan danau terbesar kedua di dunia.

Toba Cross Run 2017 ini sendiri bukan even kacangan. Even sport tourism itu telah dinobatkan sebagai event berkelas internasional oleh Menteri Pariwisata RI Arief Yahya pada 21 Maret 2017 saat peluncuran Calender of Event Danau Toba.

Inilah kegiatan yang memadukan olahraga dan wisata Danau Toba. Dan even ini merupakan rangkaian Toba Internasional Detour 2017 yang di create Komunitas Horas Halak Hita (H3).

Evennya dijamin mengasyikkan. Selain menguji ketahanan fisik, peserta lomba bisa menikmati panorama Danau Toba yang sangat indah. Dari mulai perbukitan, pedesaan, pantai, serta nuansa sejuk, bakal menemani ayunan langkah kaki setiap pelari.

Di saat bersamaan, TCR 2017 juga mengajak para peserta untuk menikmati suguhan kekayaan budaya hingga kuliner Sumatera Utara. Ini sekaligus memberikan edukasi mengenai sosial budaya Sumatera Utara, khususnya daerah wisata Danau Toba.

“Kami telah merancang Toba Cross Run 2017 sebaik mungkin agar peserta lari dapat merasakan keindahan perbukitan Toba dengan aman dan nyaman. Peserta akan mendapatkan pengalaman berlari bernuansa alam yang bersih dan sejuk, tentu saja dengan latar belakang keindahan Danau Toba,” kata Lexi Rohi selaku Ketua Pelaksana Toba Cross Run 2017, Rabu (20/9).

Rute larinya pun diset sangat oke. Semua peserta, diajak menerabas tiga kawasan kabupaten sekitar Toba, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga kabupaten tersebut merupakan rute utama yang akan dilintasi pelari.