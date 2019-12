Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Menguat Menjadi Rp 13.952 per Dolar AS

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat (27/12) sore, ditutup menguat.

Rupiah menguat enam poin atau 0,04 persen di posisi Rp 13.952 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp 13.958 per dolar AS

"Pasar mata uang global tetap dalam suasana liburan setelah Hari Natal pada hari Rabu dan dengan beberapa pusat masih ditutup untuk Boxing Day pada hari Kamis. Aktivitas perdagangan di Jumat secara keseluruhan sebagian besar tenang," kata Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Jumat.

Dari eksternal, optimisme pasar kembali meningkat pasca adanya informasi damai dagang fase satu akan ditandatangani.

Tiongkok mengatakan, pihaknya berhubungan erat dengan Amerika Serikat pada upacara penandatanganan perjanjian perdagangan.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa ia dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, akan mengadakan upacara untuk menandatangani kesepakatan perdagangan yang baru-baru ini dicapai, dan hal tersebut akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global ke depan.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp13.956 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp13.982 per dolar AS. (antara/jpnn)