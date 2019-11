Nintendo Mulai Uji Real Time Multiplayer untuk Gim Mario Kart Tour

jpnn.com, JAKARTA - Mario Kart Tour diluncurkan untuk Android dan iOS bulan lalu. Kini Nintendo tengah mempersiapkan sesuatu yang baru untuk gim Mario Kart Tour.

Dalam sebuah cuitan, Nintendo mengatakan sedang mengarap mode real-time multiplayer beta test untuk bulan Desember 2019 nanti. Real-time Multiplayer dipercaya akan menjadi tambahan yang menarik bagi pemain Mario Kart Tour secara umum.

Bagi pemain yang mengakses uji beta multiplayer beta test harus menjadi Gold Pass subscriber Mario Kart Tour terlebih dahulu. Jika ingin berlangganan, Gold Pass akan dikenakan biaya sekitar 5 US dolar AS per bulan.

“Real-time multiplayer beta test direncanakan diperkenalkan bulan Desember dan akan tersedia untuk pelanggan #MarioKartTour Gold Pass. Tetap disini untuk detail lebih lanjut segera hadir," tulis Ninteno dalam akun twitter resmi mereka seperti dilansir Ubergimzo, Senin (4/11).

Kendati demikian, berlangganan Gold Pass dapat memberi pemain beberapa fasilitas yang mencakup gold gift setelah menyelesaikan race tour. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan gold badges spesial dalam game dari Gold Challenges.

Jika Anda adalah baru berlangganan, maka akan ada kesempatan mendapatkan masa uji coba gratis selama dua minggu untuk melihat apakah subscription itu sepadan atau tidak.(mg9/jpnn)