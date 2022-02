NU Care Bantu Pembangunan Fasilitas Kesehatan untuk Pengungsi Palestina

jpnn.com, JAKARTA - NU Care-LAZISNU kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga pengungsi Palestina.

Kali ini, NU Care-LAZISNU bekerja sama dengan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Yordania, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Commission of Control and Supervision (ICCS), dan Kitabisa.com, membantu kebutuhan fasilitas kesehatan berupa klinik sebagai pusat medis bagi para pengungsi Palestina di Provinsi Zarqa, Yordania.

Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU Abdur Rouf menuturkan penyaluran bantuan tersebut merupakan kerja sama berbagai pihak untuk membantu pengungsi Palestina.

“Alhamdulillah, bantuan fasilitas kesehatan untuk saudara-saudara kita warga pengungsi Palestina telah terealisasi. Ini (bantuan) berkat kerja sama semua pihak yang telah terlibat di antaranya PCI NU Yordania, UNHCR, ICCS, dan Kitabisa.com melalui galang dana yang dilakukan oleh saudara Taqy Malik,” ujar Rouf di Jakarta, Kamis (10/2/2022) malam.

Dia berharap bantuan tersebut betul-betul dapat bermanfaat untuk warga Palestina yang tengah mengungsi di daerah Zarqa Yordania.

“Ya, semoga bantuan fasilitas kesehatan, adanya Klinik Al-Faruq benar-benar bermanfaat untuk saudara kita yang sedang mengungsi ke Yordania,” kata Rouf.

Menurut dia, penyaluran bantuan ini juga sebagai bentuk realisasi bahwa aksi kemanusiaan NU Care-LAZISNU jangkauan manfaatnya tidak hanya di pelosok Indonesia atau nasional saja, tetapi juga sampai untuk warga Palestina.

“Artinya menjangkau seluruh dunia,” ujar Rouf.