Nusantara Regas Raih WSO Indonesia-Pakistan Safety Culture Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Nusantara Regas meraih penghargaan dari World Safety Organization (WSO) Indonesia-Pakistan Safety Culture Award (WISCA-WPSCA) 2024 dengan kategori bintang 4. Penghargaan ini diterima oleh Kepala Departmen HSSE NR, Erwin Jonathan di Patra Jasa Tower, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/4). Penghargaan WSO Indonesia-Pakistan Safety Culture Award (WISCA-WPSCA) merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang menunjukkan komitmen budaya keselamatan yang kuat. Baca Juga: Nasabah BTN Jadi Korban Investasi Bodong, Pengamat Perbankan Merasa Heran Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang penyimpanan, pengolahan dan regasifikasi gas alam cair atau LNG, Nusantara Regas memberikan bukti pentingnya standar keselamatan dalam mengimplementasikan keandalan operasi dan inovasi yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek operasional perusahaan beberapa, di antaranya adalah pemeliharaan fasilitas secara berkala, pelatihan pekerja, serta monitoring dan evaluasi prosedur kegiatan operasi. "Kami sangat bangga dan berterima kasih atas anugerah penghargaan WISCA-WPSCA 2024. Ini menegaskan bahwa NR memprioritaskan keselamatan dan memastikan operasi kami selalu mematuhi standar keselamatan tertinggi," ujar Erwin. Baca Juga: PT Nusantara Regas Raih Penghargaan Indonesia CSR Excellence Award 2024 Nusantara Regas terus menjadi pelopor dan konsisten dalam menghadirkan budaya keselamatan yang unggul dalam industri energi. Salah satu tujuannya ialah meningkatkan aspek ESG dalam mendukung nilai Perusahaan.