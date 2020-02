Nyaris Tak Berkeringat, Daddies Ukir Kemenangan Kedua Indonesia

jpnn.com, MANILA - Indonesia hanya butuh satu poin lagi untuk memastikan tiket semifinal Badminton Asia Team Championships atau BATC 2020.

Saat ini pada perempat final yang digelar di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Indonesia sedang memimpin 2-0.

Kemenangan kedua Merah Putih disumbang ganda putra pertama Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan a.k.a Daddies.

Peringkat dua dunia itu tak menemui kesulitan meladeni perlawanan ganda tuan rumah Peter Gabriel Magnaye/Alvin Morada (ranking 186 dunia). Bisa dbilang nyaris tak berkeringat.

Daddies menang straight game 21-16, 21-12 dalam durasi 20 menit (statistik BWF) saja.

Sebelum Daddies, Anthony Sinisuka Ginting juga menyumbang poin setelah menaklukkan tunggal pertama Filipina Ros Leonard Pedrosa 21-10, 21-16.

Nah, dengan keunggulan 2-0 ini, Indonesia hanya butuh satu poin lagi. Bisa jadi itu datang di partai ketiga saat tunggal kedua Jonatan 'Jojo' Christie (peringkat tujuh) meladeni Lanz Ralf Zafra (peringkat 514). Namun, Jojo tetap harus hati-hati lantaran baru kali ini dia ketemu Zafra. (adk/jpnn)

Indonesia vs Filipina

Anthony Sinisuka Ginting vs Ros Leonard Pedrosa 21-10, 21-16

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Peter Gabriel Magnaye/Alvin Morada 21-16, 21-12

Jonatan Christie vs Lanz Ralf Zafra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Philip Joper Escueta/Paul John Pantig

Shesar Hiren Rhustavito vs Solomon Jr. Padiz