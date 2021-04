Oh, Ibu, Kenapa Kau Jual Anakmu Kepada Pria Hidung Belang? Dia yang Minta!

jpnn.com, MAJALENGKA - Seorang ibu rumah tangga berinisial TA (45) tega menjual anak gadisnya kepada pria hidung belang.

TA, warga Kecamatan Dawuan, Majalengka, Jawa Barat itu kini mendekam di balik jeruji Mapolres Majalengka.

Dalam konferensi pers di halaman Polres Majalengka, Senin (5/4), terungkap bahwa TA seorang muncikari prostitusi online.

Selain menawarkan wanita lain, TA juga menjajakan darah dagingnya sendiri Y (25) melalui aplikasi WhatsApp (WA).

“Tarif sekali kencan sekitar Rp 300.000 sampai Rp 500.000, termasuk sewa kamar,” kata Kasat Reskrim Polres Majalengka, AKP Siswo DC Tarigan, seperti dikutip dari Radar Majalengka.

Perbuatan terlarang TA terbongkar setelah adanya laporan warga yang selanjutnya ditindaklanjuti aparat kepolisian.

“Polisi melakukan pengintaian pergerakan TA. Saat rumahnya digerebek, sedang ada tamu laki-laki dan perempuan sedang berduaan di dalam kamar. Akhirnya TA tidak bisa berkutik,” kata AKP Siswo.

Atas perbuatannya itu, TA dijerat Pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 ayat 1 UU No 19 th 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE sub pasal 296 Jo pasal 506 KUHP, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.