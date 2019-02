One Ok Rock Jadi Pembuka Konser Ed Sheeran di Jakarta

Ed Sheeran. Foto: AFP

jpnn.com, JAKARTA - Band rok asal Jepang One Ok Rock akan menjadi pembuka konser Ed Sheeran di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada 3 Mei 2019.

AEG Presents, PK Entertainment, dan Sound Rhythm selaku promotor pada Kamis ini (14/2) resmi mengumumkan One Ok Rock menjadi supporting act dalam konser bertajuk Ed Sheeran Divide World Tour 2019 tersebut.

Nama One Ok Rock yang dibentuk pada 2005 ini meroket beberapa tahun terakhir. One Ok Rock sudah sering tampil di pentas dunia.

Tidak hanya panggun berskala kecil, tetapi mereka telah beraksi di berbagai acara berskala besar lainnya.

Sepak terjang One Ok Rock dari tahun ke tahun mengantarkan mereka menjadi band roc Jepang paling populer saat ini.

Konser band itu selalu sukses menyedot ribuan orang. Misalnya, penampilan di Nippon Nudokan Live 2010, Yokohaama Stadium Live 2014.

Pada 2017, One Ok Rock tampil dalam acara penghargaan Alternative Press Music Awards dan dinobatkan sebagai Best Break Through Artist.

Mereka juga tampil pada cover Majalah Rock Sound di Jepang dan dijuluki sebagai The Best Live Performance.